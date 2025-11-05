الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" زادت من 3.4 مليار إلى 54 مليار جنيه خلال 10 سنوات

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في جلسة تحت عنوان "التحول من النمو إلى العدالة الاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وتناولت الجلسة الرؤية الجديدة، والتي تركز على أن النمو الاقتصادي ليس غاية، بل وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتركيز على الوظائف التي  تمنح الكرامة والهدف هو السبيل للخروج من الفقر.

واستعرضت الجلسة ثلاث ركائز أساسية تمثلت في التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، وتحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، ودمج القطاع الخاص في جهود التنمية، وتمثلت القطاعات ذات الأولوية في الطاقة، الزراعة، الصحة، السياحة، الصناعات التحويلية، والتحديات العالمية: الذكاء الاصطناعي، الفجوة الرقمية، الهشاشة، النزاعات.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي التحول الكبير في تقديم المساعدات النقدية لـ 7.8 مليون أسرة على مدار 10 سنوات لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة،وتخارج ما يزيد على  ملايين أسرة منها.

وأوضح شفيق أن الميزانية زادت من 3.4 مليار جنيه في 2015 إلى 54 مليار جنيه في 2025، وهناك برامج جديدة تمثلت دعم الأمهات من الولادة حتى سن 15 عامًا، ويتضمن البرنامج قاعدة بيانات ضخمة تشمل 55 مليون فرد، تربط الأسر بالخدمات الصحية والاجتماعية، وهناك نظام متكامل لتوجيه الخدمات بدقة.

