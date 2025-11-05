الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لتعزيز علاقات التعاون العسكري

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول بحرى تيودورو إيستيبان لوبيز كالديرون رئيس أركان الدفاع الإسباني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

آفاق التعاون العسكرى بين البلدين

 وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بعمق الروابط التى تجمع بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكري بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس أركان الدفاع الإسباني عن عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وإسبانيا مشيدًا بسعي مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإسبانية.

