إعلان نتائج انتخابات مجلس تأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن نتائج انتخابات المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، والتي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2025، بمقر الاتحاد.

انتخابات شركات التأمين

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، كما فاز إسلام نجاح، العضو المنتدب لشركة تشب لتأمينات الحياة – مصر، بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.



وكان الاتحاد قد عقد في وقت سابق، يوم 14 أكتوبر 2025، انتخابات المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتي أسفرت عن فوز مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وهشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين بمنصب نائب الرئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالتزكية.

ونصت المادة (36) من النظام الأساسي للاتحاد على اختصاصات المجلس التنفيذي للاتحاد، حيث يختص كل مجلس تنفيذي بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقًا لخطة العمل السنوية التي يقوم المجلس بإعدادها.

ويؤكد الاتحاد أن المجالس التنفيذية تمثل إحدى الركائز الأساسية في هيكله التنظيمي، لما تقوم به من دور محوري في دعم الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع التأمين المصري ورفع كفاءته التنافسية محليًا وإقليميًا، إلى جانب تفعيل دور اللجان الفنية في تطوير سوق التأمين المصري، من خلال مناقشة التحديات ووضع المقترحات الداعمة لتطوير الصناعة.



يشار إلى أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953 وقانون التأمين الموحد رقم 155، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

