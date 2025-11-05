الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كانت تعطف عليه، تفاصيل مقتل سيدة على يد عاطل لسرقتها بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مباحث مركز طلخا، القبض على “أحمد م” 28 عاما، عاطل، والمتهم بقتل سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، بعد أن رفضت إعطاءه أموالا أثناء محاولته سرقتها. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا، حيث شهدت القرية حادثا مأساويا عندما أقدم المتهم على طعن السيدة “تفريح ع”، صاحبة محل بقالة، بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها أثناء محاولته سرقة قرطها الذهبي، وقد أسفر الاعتداء عن إصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت تعرف الجاني، وتربطهما صلة قرابة بعيدة، وكانت تساعده من وقت لآخر نظرا لظروفه الصعبة، إذ كان بلا مأوى ويعاني من خلافات عائلية ويتعاطى المواد المخدرة.

وتمكنت مباحث مركز طلخا، بقيادة المقدم محمد عيسى، من تحديد مكان المتهم وضبطه في وقت وجيز، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

