إصابة 10 أشخاص بعملية دهس فى أوليرون الفرنسية والقبض على منفذ الحادث

قال النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي: إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما دهس بسيارته اليوم الأربعاء، مشاة وراكبي دراجات في الجزيرة؛ ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.

دافع متعمّد خلف الحادث

أوضح النائب العام أرنو لارايز أن السائق، وهو مقيم في الجزيرة، "صدم عمدًا عددًا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قريب من مدينة لاروشيل، ما يرجح وجود دافع متعمّد خلف الحادث.

اعتقال منفذ حادث الدهس

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أنه تم اعتقال منفذ حادث الدهس، فيما تواصل السلطات الأمنية التحقيق لمعرفة الدوافع والأسباب وراء الجريمة.

