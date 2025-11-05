الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 10 أشخاص بعملية دهس فى أوليرون الفرنسية والقبض على منفذ الحادث

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو
18 حجم الخط

قال النائب العام في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي: إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما دهس بسيارته اليوم الأربعاء، مشاة وراكبي دراجات في الجزيرة؛ ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.

 دافع متعمّد خلف الحادث

أوضح النائب العام أرنو لارايز أن السائق، وهو مقيم في الجزيرة، "صدم عمدًا عددًا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قريب من مدينة لاروشيل، ما يرجح وجود دافع متعمّد خلف الحادث.

 اعتقال منفذ حادث الدهس

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أنه تم اعتقال منفذ حادث الدهس، فيما تواصل السلطات الأمنية التحقيق لمعرفة الدوافع والأسباب وراء الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جزيرة أوليرون الفرنسية المحيط الأطلسي اعتقال منفذ حادث الدهس وزير الداخلية الفرنسي

مواد متعلقة

فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 جنرالات من نظام الأسد

فرنسا تكشف معلومات جديدة حول عملية سرقة متحف اللوفر

أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads