إخماد حريق داخل مطعم شهير في المعادي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم شهير بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

