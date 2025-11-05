إخماد حريق داخل مطعم شهير في المعادي

الأربعاء 05 نوفمبر 2025
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم شهير بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

