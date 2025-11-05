الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء ثاني جلسات محاكمة "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل أموال

البلوجر أم مكة، فيتو
البلوجر أم مكة، فيتو

بدأت المحكمة الاقتصادية نظر ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال ووصلت المتهمة الي المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.


محاكمة البلوجر أم مكة 


وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.


وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.


وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

