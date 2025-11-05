السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.

وشهد الرئيسان عقب مباحثاتها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصري والبنك الوطني فى قيرغيزستان، وقعهما عن الجانب المصري حسن عبد الله رئيس البنك المركزي المصرى، ومن الجانب القيرغيزي رئيس البنك الوطنى.

