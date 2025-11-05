الأربعاء 05 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

كرتونة البيض
كرتونة البيض
أسعار البيض اليوم، واصلت أسعار بيض المائدة الاستقرار الملحوظ، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد الانخفاض الكبير في أسعارها يوم الإثنين الماضي.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 118 جنيها و123 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 120 إلى 125 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 123 إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 125 إلى 127 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 123 جنيها إلى 127 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 125 جنيها إلى 129 جنيها. 

