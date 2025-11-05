الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: بدء تطبيق نظام السداد الإلكتروني لاشتراكات الأعضاء

ياسر التاجوري رئيس
ياسر التاجوري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فيتو
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري بدء تطبيق نظام السداد الإلكتروني لاشتراكات الأعضاء من خلال الدفع عبر بطاقات الائتمان (الفيزا)، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء إجراءات تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك في إطار التيسير على أعضاء الجمعية العمومية وتطوير منظومة العمل الإداري.

تطبيق نظام السداد الإلكتروني لاشتراكات الأعضاء بالمنشأت والمطاعم السياحية

وأكد التاجوري أن هذا الإجراء يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للأعضاء، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأوضح رئيس الغرفة أن من بين متطلبات المرحلة الجديدة ضرورة تسجيل جميع العاملين بالمنشآت السياحية على قاعدة بيانات العاملين لدى الغرفة، مع استيفاء بياناتهم كاملة وبشكل دقيق، مؤكدًا أن الغرفة لن تتمكن من تجديد تراخيص أي منشأة إلا بعد تسجيل البيانات بصورة صحيحة وفق الضوابط المحددة.

