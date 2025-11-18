مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، للصلاة فوائد عظيمة، وثمراتٌ جليلة، فقدها من لم يحافظ على هذه الفريضة الموقوتة، واشتملت على فوائد دينية وقلبية ونفسية واجتماعية وغيرها، ومن هذه الفوائد منها الصلاة راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد والروح، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه: قمْ يا بلالُ فأرِحْنا بالصلاةِ.(سنن أبي داوود ).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فَزِع إلى الصلاة.

والصلاة نور للإنسان، ونصيبه من نور الله تعالى على قدر صلاته يستضيئ بسببه في حياته ويشعر بالرحة والصلة مع خالقه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور.(رواه الإمام مسلم في صحيحه).

صلاحُ العمل على قدر صلاح صلاة العبد ففي الحديث: أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ فإنْ صلَحَتْ صلَح له سائرُ عمَلِه وإنْ فسَدَتْ فسَد سائرُ عمَلِه.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 6:18

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 6:22

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 4:52 ص

• الظهر: 11:40 ص

• العصر: 2:37 م

• المغرب: 4:57 م

• العشاء: 6:18 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:59 ص

• الظهر: 11:45 ص

• العصر: 2:40 م

• المغرب: 5:00 م

• العشاء: 6:22 م

أسوان:

• الفجر: 4:40 ص

• الظهر: 11:34 ص

• العصر: 2:40 م

• المغرب: 5:02 م

• العشاء: 6:18 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:49 ص

• الظهر: 11:36 ص

• العصر: 2:32 م

• المغرب: 4:52 م

• العشاء: 6:14 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه، تتميز الصلاة بأهميتها الكبيرة في حياة المسلم، حيث تعتبر واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح. فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، أصبحت فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدى خمس مرات يوميًا في أوقات محددة.

فضل الصلاة عظيم جدًا، فهي تطهر النفس من الذنوب والخطايا، وتعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟" قالوا: "لا يبقى من درنه شيء"، قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (رواه البخاري). هذا الحديث الشريف يوضح كيف أن الصلاة تساهم في تنقية النفس وتطهيرها من الآثام.

