قبل انتهاء فرصة التقديم، خطوات حجز أراضى الإسكان المتوسط

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خطوات التقديم على قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة ضمن برنامج مسكن

وقررت الوزارة استمرار التقديم على الاراضى حتى 13 نوفمبر الجاري، كما حددت خطوات حجز الأراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

ونستعرض أنظمة سداد قطع الأراضي كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه) فقط ألف جنيه لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

