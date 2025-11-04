الحبس 6 أشهر لمتهم بتسميم كلاب حدائق الأهرام

قضت محكمة أكتوبر بمعاقبة متهم بتسميم عدد من الكلاب بحدائق الأهرام بالحبس 6 أشهر.

حبس المتهم بتسميم الكلاب في حدائق الأهرام 6 أشهر

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما عثرت مجموعة من المحامين على 8 كلاب ميتة، وعليها آثار تعرضها لتسمم بمنطقة حدائق الأهرام.

وحرر عدد من المحامين محضرا بقسم الشرطة، بعد العثور على 11 كلبًا مسمومة بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بتسميم عدد من الكلاب بحدائق الأهرام بعد تحرير بلاغات ضده يسمم الكلاب بالمنطقة، والعثور على عدد منها نافقة جراء تعرضها للتسمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.