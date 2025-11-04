الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس 6 أشهر لمتهم بتسميم كلاب حدائق الأهرام

حبس المتهم، فيتو
قضت محكمة أكتوبر بمعاقبة متهم بتسميم عدد من الكلاب بحدائق الأهرام بالحبس 6 أشهر. 

حبس المتهم بتسميم الكلاب في حدائق الأهرام 6 أشهر

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما عثرت مجموعة من المحامين على 8 كلاب ميتة، وعليها آثار تعرضها لتسمم بمنطقة حدائق الأهرام. 

وحرر عدد من المحامين محضرا بقسم الشرطة، بعد العثور على 11 كلبًا مسمومة بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بتسميم عدد من الكلاب بحدائق الأهرام بعد تحرير بلاغات ضده يسمم الكلاب بالمنطقة، والعثور على عدد منها نافقة جراء تعرضها للتسمم.

محكمة اكتوبر حدائق الأهرام الجيزة المتهم بتسميم الكلاب

