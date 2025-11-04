تفاصيل اجتماع صحة الدقهلية لرفع كفاءة مكافحة العدوى بمستشفيات المنزلة والكردي وأتميدة

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري مستشفيات المنزلة، الكردي، وأتميدة، والمطرية، وذلك لمناقشة نتائج المرور الوزاري وملاحظات فرق مكافحة العدوى، ووضع خطة عاجلة لتلافي الملاحظات وتحسين مؤشرات الأداء داخل هذه المستشفيات.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة مكافحة العدوى ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة الخدمات الطبية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية المعنية.

وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور حمودة الجزار على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وسرعة التعامل مع ملاحظات فرق المرور الوزاري، مع توثيق جميع الإجراءات في محاضر رسمية تُعتمد فور انتهاء المرور الإشرافي.

ووجّه وكيل الوزارة بسرعة متابعة ملاحظات فرق مكافحة العدوى، مؤكدًا أن الملاحظات المرصودة ليست على مستوى الخدمة العلاجية، مع ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة المستشفى والمديرية بشأن أي ملاحظات فنية أو هندسية لضمان سرعة المعالجة.

كما أكد على سرعة تلافي أي ملاحظات تم رصدها بمستوصف صدر المنزلة، وتكثيف المتابعة الفنية الميدانية داخل الأقسام.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام بالتطعيمات الوقائية لجميع العاملين بالمستشفى وتفعيل برامج التوعية الصحية داخل الأقسام، مشددًا على تشكيل فريق فني مشترك من الطب العلاجي والإدارة الهندسية لمتابعة أعمال التطوير بالأقسام الحرجة وتحسين بيئة العمل.

وناقش الجزار خلال الاجتماع سبل رفع كفاءة منظومة مكافحة العدوى بالمستشفى، مؤكدًا أن الالتزام مسؤولية مشتركة تبدأ من العاملين على مستوى الخدمات العامة وحتى الإدارات الإشرافية العليا، مع ضرورة وضع خطة بديلة لأعمال الصيانة الدورية لأجهزة التعقيم لضمان استمرارية الخدمة دون توقف.

ووجّه وكيل الوزارة بتفعيل اجتماعات لجنة مكافحة العدوى واستكمال النصاب القانوني لها، مع متابعة تنفيذ بروتوكولات ترشيد استخدام المضادات الحيوية داخل الأقسام، مؤكدًا أهمية عرض تقارير المتابعة بشكل دوري على مدير عام الطب العلاجي لبحث آليات الدعم الفني والتطوير المستمر.

وفي ختام الاجتماع، كلّف وكيل الوزارة الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، بمتابعة تنفيذ التوصيات ومراجعة ما تم إنجازه خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع إعداد تقرير تفصيلي يُعرض عليه في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، مشددًا على أن الهدف من المرور هو التطوير والتصحيح المستمر ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدَّمة للمواطنين.

