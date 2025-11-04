الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الحقيقة الكاملة وراء احتجاز الناقلة «DIGNITY» بغاطس ميناء السويس

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، فيتو

تؤكد هيئة قناة السويس، ردًّا على ما تم رصده من أخبار متداولة حول احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY بغاطس ميناء السويس البحري، عدم صحة هذا الأمر جملة وتفصيلا. 

جامعة قناة السويس تطلق حملة توعوية للوقاية من السمنة وداء السكرى

أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة

لا علاقة لقناة السويس بالنزاع القضائي 

وتنفي هيئة قناة السويس صلتها بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي “سفنكس” بالشركة المالكة للناقلة نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي والذي ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة. 

قناة السويس تجيب بوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر 

وتهيب هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

