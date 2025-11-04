خبير: حملات الإسلاميين المستمرة ضد الهوية المصرية تكشف أزمتهم المزمنة مع «الآخر»

رصدت دوائر فكرية وإعلامية استمرار الحملات الإلكترونية التي أطلقها أنصار التيار الإسلامي ضد الهوية المصرية القديمة، رغم مرور أيام على افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ اعتبروا الاحتفاء بالحضارة الفرعونية «خروجا عن العقيدة» في تكرار لخطاب ديني متزمت يرفض الاعتراف بالهوية المصرية ويحقر منها.

أزمة الإسلاميين المزمنة مع الآخر

يرى عماد عبد الحافظ، الخبير في شؤون الجماعات الدينية، أن أزمة الإسلاميين المزمنة تتمثل في نظرتهم للآخر، أيا كان موقعه أو طبيعته، موضحا أن رفضهم يمتد ليشمل المختلف دينيًا أو ثقافيًا أو حتى تاريخيًا.

وأضاف أن ثنائية «الحق والباطل» ما زالت تحكم تفكيرهم، ما يجعلهم في خصومة دائمة مع الماضي والحاضر معًا.

وأشار عبد الحافظ إلى أن رفض الإسلاميين للهوية المصرية القديمة ليس إلا انعكاسا لعجزهم عن استيعاب التعدد الإنساني، مؤكدًا أن الجماعات الدينية لا تزال أسيرة عقلية التحريم والتصنيف، التي تحكم على كل ما هو مختلف باعتباره خطرا على الإيمان.

موقف الإسلاميين من الحضارة المصرية القديمة

وترفض الجماعات الإسلامية مكونات الهوية المصرية، وتحاول إعادة تعريفها على أساس ديني خالص منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حين رفعت شعارات «الإسلام هو الحل» في مواجهة أي تصور وطني جامع.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان، تكررت محاولات بعض المنصات المحسوبة على الإسلاميين للطعن في الرموز التاريخية المصرية، واعتبار الاحتفاء بالحضارة القديمة نوعا من الوثنية المعاصرة، رغم اعتراف المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء، بأن الفخر بالهوية لا يتعارض مع العقيدة.

ويرى مراقبون أن تجدد هذه الحملات بعد افتتاح المتحف المصري الكبير يكشف فشل الخطاب الإسلامي الحركي في التكيف مع التحولات الثقافية الحديثة في مصر، التي تسعى لإعادة الاعتبار لتاريخها الممتد كجزء من هويتها الحضارية والإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.