وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر

في إطار الزيارة التي يقوم بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، والتي حضر فعاليات افتتاحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قام الخطيب بزيارة مقر المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK).



تم تنظيم مائدة مستديرة بالتنسيق بين المكتب التجاري في إسطنبول والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، التقى خلالها الخطيب مع نايل أولباك، رئيس المجلس التركي، ومايقرب من ٣٥ شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة.



واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار، كما رد على عدد من الشواغل والاستفسارات التي وردت إليه من الشركات التركية المشاركة التي تضمنت شركات مستثمرة في مصر بالفعل، مثل (KCG) للمفروشات المنزلية التي تقوم بتصدير أغلب إنتاجها من مصر إلى (IKEA)، وقام الوزير مؤخرًا بافتتاح مصنعها الثاني في مصر، وشركة إيروغلو القابضة، وهي من أكبر الشركات التركية المستثمرة في مصر والتي تدير ٤ مصانع في الإسماعيلية ودمياط.

كما قامت الشركة مؤخرًا بالتوسع باستثمارات جديدة في القنطرة غرب وقام رئيس الوزراء بافتتاح مصنعها الجديد في القنطرة غرب، وشركة (BEKO) للأجهزة الكهربائية، التي بلغت المرحلة الاولي لاستثماراتها في مصر ١٠٠ مليون دولار، وافتتحت مصنعها الأول في مصر في سبتمبر ٢٠٢٤، وتقوم حاليًا بالتصدير لأربعين دولة من مصنعها في مصر بعد عام واحد فقط من الافتتاح؛ مما يدل على نجاح الاستثمارات التركية في مصر.

كما شارك في المائدة المستديرة شركة Bony Socks وشركة Alpine، وهما من كبري الشركات في تركيا في إنتاج الجوارب، وقامتا بالاستثمار في مصر باستثمارات تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون دولار، وشركة Bonna وهي أكبر شركة بورسلين مائدة في تركيا، والتي تقوم بتأسيس مصنعها الأول في مصر حاليًا، وكذلك شركة Polaris للتنمية الصناعية التي تقوم بتطوير ثلاث مناطق صناعية في مصر، ولديها استثمارات جديدة في ثلاث مناطق صناعية أخرى، فضلًا عن عدد آخر من الشركات التركية المشاركة التي تدرس نقل جزء من استثماراتها إلى مصر، والتي حرص الخطيب على الرد على كافة استفساراتهم ودعوتهم لتعزيز استثماراتهم في مصر.

ويعد المجلس التركي للعلاقات الخارجية من أكبر تجمعات الأعمال في تركيا ويقع تحت مظلته ١٥٠ مجلس أعمال مشترك بين تركيا وعدد كبير من دول العالم، ويعنى بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ودول العالم.

حضر المائدة المستديرة السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.

