24 نوفمبر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تطلق الملتقى العلمي الرابع للغة والإعلام

تُطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية النسخة الرابعة من ملتقاها العلمي الدولي السنوي تحت عنوان آفاق المستقبل: إعادة تخيّل التعبير الإنساني عبر التقنيات الناشئة في اللغة والإعلام والفنون، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية في القرية الذكية.

يجمع الملتقى هذا العام نخبة من الأكاديميين، والمفكرين، وخبراء الصناعة، ورواد الإعلام الرقمي، ومبتكري التكنولوجيا، إلى جانب الشباب الطموح، في تفاعلٍ ثريّ يستشرف ملامح العلاقة بين الإنسان والتقنية، وبين الهوية والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي.

معرض الإنسانيات الرقمية والتراث بالأكاديمية العربية

وفي إطار فعاليات الملتقى، تُطلق الأكاديمية "معرض الإنسانيات الرقمية والتراث الثقافي" تحت شعار "ابتكارات تُعيد تشكيل التعبير الإنساني"، ليكون مساحة فريدة تُبرز التكامل بين الفكر الإنساني والإبداع الفني والتكنولوجيا الرقمية، وتحتفي بجهود الباحثين والمبدعين الذين يوظفون التقنيات الناشئة لخدمة الثقافة والتراث الحضاري والمعرفة.

وأعلن الملتقى عن مسابقته الرسمية التي تُكرّم الإبداع في مجالات التصميم الرقمي، والإعلام التفاعلي، والبحث في الإنسانيات الرقمية، والتحول الثقافي الرقمي، من خلال جوائز التميّز والإبداع وشهادات تقدير تُمنح لأفضل المشروعات الفنية، الإعلامية، والبحثية المبتكرة.

