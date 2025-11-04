الذهب يتراجع لأقل من 4 آلاف دولار للأونصة تزامنا مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأونصة مجددًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي واستمرار تراجع توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر، إلى جانب انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين، مما قلّص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3974.87 دولارًا للأونصة.

المعادن النفيسة الأخرى

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أدّت الانقسامات داخل الفدرالي الأمريكي إلى تقليص رهانات المستثمرين على خفض جديد لمعدلات الفائدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وافق على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 48.12 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1566.60 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم 1% إلى 1430.31 دولارًا للأونصة.

