دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام الأيام البيض ويعد العلماء صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».

كما أن الدعاء مستحب في هذه الأيام بسبب الصيام، والمعروف أن الصيام أحد أسباب إجابة الدعاء، وفي هذا الإطار نستعرض معكم اليوم الأول من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى.

دعاء اليوم الأول من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟

قالت العرب: جُمادى الأولى بضم الجيم، قال الفراء: هكذا جاء عن العرب بضم الجيم لا غير، ولو جاء: جِماد، بالكسر كان صوابًا، مثل قولك: عِطاش، وكِسال، وبالضم: جُمَادى، كعُطاشى، وكسالى؛ وبالفتح: جَمادى، مثل عَطاشى، وكَسالى.

وذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة؟

شهرا جمادى الأولى وجمادى الآخرة هما الشهران الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

أسماء شهر جمادى الأولى



معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة



ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن) أى.....

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

الأيام البيض هي الأيام القمرية الثلاثة التي تتوسط كل شهر هجري، وهي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق من 4 إلى 6 نوفمبر 2025:

اليوم الثالث عشر: الثلاثاء الموافق 2025/11/4

اليوم الرابع عشر: الأربعاء الموافق 2025/11/5

اليوم الخامس عشر: الخميس الموافق 2025/11/6

أدعية لمن نحب

اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقًا كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدًا، ويومهم سعيدًا، وعمرهم مديدًا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اهدِ أحبتي ووفقهم واحفظهم في حياتهم، وبارك لهم في رزقهم وذريتهم، وتمّم عليهم الصحة في أبدانهم، واكتب لهم صباح أملٍ وتفاؤلٍ وانشراحٍ،

اللهم أبعد عنهم كل حزنٍ وشقاءٍ، ويسّر أمورهم بنورٍ وضياءٍ. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك،

اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلًا منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، والموفقين للخيروالرشد بطاعتك،

اللهم ارزقهم حسن الخلق، اللهم ألن جانبهم وألن طباعهم، رب آت كلًا منهم ما يتمناه ومايشتهيه مما تحبه وترضاه. اللهم احفظهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ومن تحتهم.

اللهمّ أنت أعطيتني اولادي في الدّنيا دون أن أسألك، فلا تحرمني من صحبتهم في الجنّة، اللهمّ أسعدهم، وفرّج همّهم، وحقّق لهم ما يتمنّون، واجعل الجنّة مقرًّا لهم، اللهمّ لا تردّ دعواتي لهم فإنّي فيك أحبّهم.

اللهمّ إني أسألك لزوجي زيادة في الدّين، وبركة في العمر، وصحّة في الجسم، وسعةً في الرزق، وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب،

أبعد الله عنا شرّ النّفوس، وحفظنا من كل مكروه باسمه السّلام القدّوس، وجعل رزقنا مباركًا غير محبوس، وجعل منزلتنا عنده جنّة الفردوس،

اللهم حصنا بالقرآن، وابعد عنكم الشّيطان، وييسّر انا من الأعمال ما يقرّبنك فيها إليك، وأصبّب علينا من نفحات الإيمان، وعافية الأبدان، ورضا الرّحمن، واجعل لقيانا في أعالي الجنان.

اللهم لا تحرم أحبتي سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنّهم مواهبك لسوء ما عندهم، ولا تجازهم بقبيح أعمالهم، ولا تصرف وجهك الكريم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب بعلمك أحببت هذا الرّفيق، فبرحمتك وسّع له كلّ طريق، ونجّه من كلّ همٍّ وضيق، مع نسائم الصّباح إليك هذه الهديّة، ملأ الله قلبك بالأنوار، وحفظك من الأخطار، وأسعدك ما دام الّليل والنّهار، وجعل حياتك حياة الصّالحين الأبرار،

صبّحك الله بالسّعادة، ورطّب لسانك بالشّهادة، وحبّب فيك خلقه، وسخّر لك عباده، وجعل خير عمرك آخره، وخير عملك خواتمه، وخير أيّامك يوم لقائه.

اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعية زوجتي أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردها خائبة اللهم ولا تصرفها عن بحر جودك خاسرة ولا ضالة ولا مضلة واغفر لنا ولها إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم مثلما اضأت الكون بنور الشمس في هذا اليوم، أضئ قلب أحبّتي بنور حبّك ضياءً لا ينطفئ، وأرزقهم رزقًا دائمًا لا ينقطع، وصحة ليستخدمونها في طاعتك، اللهم إنّي أسألك أن تحبهم وتحبب فيهم خلقك وعبادك



