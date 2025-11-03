بعد أوامر ترامب باستئناف التجارب النووية، أمريكا تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وذلك بعد أوامر الرئيس دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية.

وبالأمس الأحد، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: إن الرئيس دونالد ترامب لم يقصد تفجيرات نووية بالمعنى الحرفي، عندما تحدث عن قيام الولايات المتحدة بتجارب نووية.

وزير الطاقة الأمريكي يكشف تفاصيل حول التجارب الذرية القادمة

وأضاف رأيت في حديث لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن التجارب التي نتحدث عنها الآن هي تجارب الأنظمة".

وتابع: "هذه ليست تفجيرات نووية، بل ما نسميه تفجيرات غير حرجة" للتأكد من الجاهزية.

وأوضح أن مثل هذه التجارب "تشمل جميع الأجزاء الأخرى من الأسلحة النووية، للتأكد من أنها مناسبة من الناحية الهندسية وجاهزة لتفجير نووي".

وأكد الوزير أن سكان ولاية نيفادا، حيث يوجد ميدان للتجارب النووية، لا ينبغي عليهم أن يتوقعوا رؤية السحابة النووية، مضيفا: "لا داعي للقلق بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام أنه أمر البنتاجون ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، ردا على التجارب التي تجريها دول أخرى، دون أن يوضح ما إذا سيتم تفجير أي رؤوس قتالية نووية أم لا.

