خارج الحدود

إعلام أمريكي: إعلان ترامب استئناف التجارب النووية فاجأ مستشاريه وأربك إدارته

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت تقارير إعلامية أمريكية الجمعة، بأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف التجارب النووية "كان مفاجئًا حتى لبعض مستشاريه"، وأربك إدارته.


ونقلت "سي أن أن" عن مصادر قولها إنه "في تطور مفاجئ وقبيل لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، أعلن ترامب عبر منصات التواصل إصدار تعليمات فورية للبنتاجون لاستئناف التجارب النووية، بعد توقف دام 33 عامًا، مشيرًا إلى التنافس مع الصين وروسيا. 

هذا الإعلان جاء من على متن الطائرة الرئاسية، وأشاع حالة من الارتباك داخل الإدارة الأمريكية، فيما لم تصدر وزارة الحرب أي إجراءات عملية، وأكد المسؤولون أن الضباط المختصين لم يتلقوا أوامر واضحة".

وأضافت المصادر أن "القرار أثار جدلًا بشأن دوافعه وحيثياته الفنية، لا سيما أن وزارة الطاقة هي الجهة المسؤولة عن الاختبارات النووية وليس البنتاجون.

 وحذر خبراء من مخاطر كسر الحظر الدولي المفروض على تجارب الأسلحة النووية، مشيرين إلى أن الإعلان قد يمنح الصين فرصة لتعزيز قدراتها التقنية في المجال النووي أكثر مما يفيد الولايات المتحدة".

وبحسب القناة الأمريكية فقد اعتبر الإعلان دليلا جديدا على نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية، وخاصة في الملف النووي، حيث تشكل الخطوة تهديدا للمعايير الدولية وتسبب قلقا واسعا بين خبراء الأمن الدوليين، مع توقعات بأن تنفيذها لن يكون سهلا أو سريعا، بل قد يستغرق وقتا بسبب الإجراءات القانونية والفنية المعقدة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارب النووية استئناف التجارب النووية الرئيس الصيني شي جين بينج الطائرة الرئاسية الإدارة الامريكية وزارة الحرب البنتاجون وزارة الطاقة تجارب الأسلحة النووية

