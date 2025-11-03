إسرائيل تدرس السماح بخروج عناصر لحماس من مناطق محاصرة في غزة

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن الحكومة في تل أبيب تدرس مقترحًا يسمح بخروج عناصر من حركة حماس من بعض المناطق المحاصرة في قطاع غزة، على أن يتم ذلك تحت إشراف أمني مشدد ووفق شرط أساسي يقضي بنزع السلاح الكامل قبل مغادرتهم.



وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي ضمن مناقشات تجري داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حول سبل تخفيف الضغط الإنساني في غزة مع الحفاظ على الأهداف العسكرية المعلنة ضد الحركة.



انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية

الطرح أثار جدلًا واسعًا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إذ رحب به بعض المسؤولين العسكريين كخطوة عملية لإنهاء المواجهات في مناطق معينة، بينما رفضه وزراء من التيار اليميني المتشدد الذين اعتبروا أن السماح لعناصر حماس بالمغادرة "خيانة لتضحيات الجيش".

تعليق وزير مالية الاحتلال

وفي هذا السياق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المقترح بأنه "جنون تام"، مؤكدًا أن أي محاولة للسماح بخروج مقاتلين من حماس "ستُعدّ استسلامًا سياسيًا تحت غطاء إنساني".

