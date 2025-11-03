كوت ديفوار تتطلع للاستفادة من خبرات مصر في إنشاء وتجهيز متحف جديد بأبيدجان

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار، وذلك علي هامش حضورها احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث قامت بجولة موسعة بالمتحف للتعرف على ما يضمه من مقتنيات فريدة وتجربة عرض متحفي عالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار على الحرص على تعزيز التعاون مع دولة كوت ديفوار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في قطاعي السياحة والآثار.



ومن جانبها، أعربت وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار عن بالغ سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بالتاريخي والاستثنائي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر للقارة الإفريقية بأسرها، متوجهه بالتهنئة للسيد الوزير على هذا الإنجاز العظيم.



كما نقلت تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدة بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين البلدين وتطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر.



العلاقات المصرية الايفوارية

وأشارت أيضًا إلى أن كوت ديفوار بصدد إنشاء متحف جديد، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة المتاحف، على غرار التجربة المتميزة للمتحف المصري الكبير، موجهه الدعوة للسيد الوزير لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة للاطلاع على مشروع المتحف ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية.



ومن جانبه، رحب وزير السياحة والآثار بالدعوة، مؤكدًا حرصه على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، ومجددًا تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بكوت ديفوار وحرصها على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.



وتناول اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتسويق السياحي والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذه المجالات.



وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر توجد بها أكثر من 15 جامعة ومعهد متخصص في مجالات السياحة والفنادق، مؤكدًا على إمكانية التعاون معها بما يسمح بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، سواء من خلال استقبال المتدربين والطلاب في مصر أو إرسال خبراء مصريين للتدريب في كوت ديفوار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.