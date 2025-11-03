الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كوت ديفوار تتطلع للاستفادة من خبرات مصر في إنشاء وتجهيز متحف جديد بأبيدجان

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع وزيرة الثقافة الإيفوارية، فيتو
ads

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار، وذلك علي هامش حضورها احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث قامت بجولة موسعة بالمتحف للتعرف على ما يضمه من مقتنيات فريدة وتجربة عرض متحفي عالمية.  

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار على الحرص على تعزيز التعاون مع دولة كوت ديفوار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في قطاعي السياحة والآثار. 

ومن جانبها، أعربت وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار عن بالغ سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بالتاريخي والاستثنائي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويُعد مصدر فخر للقارة الإفريقية بأسرها، متوجهه بالتهنئة للسيد الوزير على هذا الإنجاز العظيم. 

كما نقلت تحيات رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدة بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين البلدين وتطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر. 
 

العلاقات المصرية الايفوارية  

وأشارت أيضًا إلى أن كوت ديفوار بصدد إنشاء متحف جديد، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إنشاء وإدارة المتاحف، على غرار التجربة المتميزة للمتحف المصري الكبير، موجهه الدعوة للسيد الوزير لزيارة كوت ديفوار في أقرب فرصة للاطلاع على مشروع المتحف ومناقشة آفاق التعاون المستقبلية. 

ومن جانبه، رحب وزير السياحة والآثار بالدعوة، مؤكدًا حرصه على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، ومجددًا تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بكوت ديفوار وحرصها على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. 

وتناول اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتسويق السياحي والضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذه المجالات. 

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر توجد بها أكثر من 15 جامعة ومعهد متخصص في مجالات السياحة والفنادق، مؤكدًا على إمكانية التعاون معها بما يسمح بتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، سواء من خلال استقبال المتدربين والطلاب في مصر أو إرسال خبراء مصريين للتدريب في كوت ديفوار. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار جمهورية كوت ديفوار المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي غدا

السياحة والآثار تكشف حقيقة منح وكالة الجايكا اليابانية حق انتفاع المتحف الكبير

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية