16 % ارتفاعا في تراخيص الدراجات النارية خلال أكتوبر الماضي

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجموعة التأمين الإجباري على لسيارات، إجمالي الدراجات النارية المرخصة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 37354 بإرتفاع 16.2%عن الشهر السابق.

وأوضحت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجبارى على السيارات، حجم تراخيص الدراجات النارية في مصر خلال شهر أكتوبر وهي تراخيص 3594 دراجة من موديل 2022 و1012 دراجة نارية موديل 2023 و1910 موديل 2024 و21540 موديل 2025 و9298 دراجات موديل 2026

ووفقا لتقرير تأمين وترخيص المركبات- فى شهر أكتوبر 2025 يؤكد ارتفاع استيعاب السوق بنسبه 30%عن الشهر السابق

73038 مركبة "زيرو"من بينها 37354 دراجة نارية و27638 سيارة و4943 نقل



وأشارت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها "زيرو" 73038 مركبة بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر السابق ، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 و4117 مركبة موديل 2023 و 4819 مركبة موديل 2024 و28109 مركبه موديل 2025 و26730 مركبة موديل 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.