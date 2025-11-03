بحث سبل تطوير التعاون الأكاديمي بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو

استقبل الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بالنيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتورة دينا راشد، مساعد عميد جامعة شيكاغو الأمريكية للشئون الأكاديمية، لبحث سبل تطوير التعاون الأكاديمي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لتدويل التعليم وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة عفاف العوفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين نصير، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية.

خلال اللقاء، رحب الدكتور أحمد عبد الحكيم بالوفد الأمريكي، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات الأمريكية الرائدة في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية.

وأشار إلى العلاقات الممتدة بين جامعتي الإسكندرية وشيكاغو، خاصة في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية، موضحًا أن الجامعة تتبنى استراتيجية واضحة لإنشاء برامج علمية مزدوجة ومشتركة مع الجامعات ذات التصنيفات العالمية المتقدمة، بما يساهم في تقديم تعليم عالي الجودة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبها، أشادت الدكتورة دينا راشد بالمستوى المتميز لطلاب وخريجي جامعة الإسكندرية، مؤكدة حرص جامعة شيكاغو على تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة الإسكندرية من خلال تطوير وتنفيذ مشروعات بحثية في مختلف التخصصات العلمية وزيادة التبادل الطلابي ضمن برنامج التبادل الطلابي مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

