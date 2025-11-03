الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ بلطجية المرج

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية "بنادق آلية " وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج.


واسندت النيابة العامة الي المتهمين تهم حيازة والاتجار بالأسلحة النارية واستعراض القوة وفرض البلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة، وحيازة أسلحة نارية لفرض السيطرة على الأهالي، واستعراض القوة في مشاجرات بالمنطقة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أمني، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوة الأمنية من القبض علي المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش وذخيرة، كانا يعتزمان استخدامها في مشاجرة مع آخرين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد التهديد واستعراض القوة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الاتجار فى الأسلحة النارية قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في النزهة

حبس وغرامة، عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقا للقانون

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية