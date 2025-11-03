المشدد 10 سنوات لـ بلطجية المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية "بنادق آلية " وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج.



واسندت النيابة العامة الي المتهمين تهم حيازة والاتجار بالأسلحة النارية واستعراض القوة وفرض البلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة، وحيازة أسلحة نارية لفرض السيطرة على الأهالي، واستعراض القوة في مشاجرات بالمنطقة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أمني، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوة الأمنية من القبض علي المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش وذخيرة، كانا يعتزمان استخدامها في مشاجرة مع آخرين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد التهديد واستعراض القوة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



