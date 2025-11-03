ترتيب الدوري الإيطالي، تختتم اليوم الإثنين مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بمواجهتي ساسولو ضد جنوي، ولاتسيو ضد كالياري.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة العاشرة

1- نابولي 22 نقطة

2- إنتر 21 نقطة

3- ميلان 21 نقطة

4- روما 21 نقطة

5- بولونيا 18 نقطة

6- يوفنتوس 18 نقطة

7- كومو 17 نقطة

8- أودينيزي 15 نقطة

9- كريمونيزي 14 نقطة

10- ساسولو 13 نقطة

11- أتالانتا 13 نقطة

12- تورينو 13 نقطة

13- لاتسيو 12 نقطة

14- كالياري 9 نقاط

15- ليتشي 9 نقاط

16- بارما 7 نقاط

17- بيزا 6 نقاط

18- فيرونا 5 نقاط

19- فيورنتينا 4 نقاط

20- جنوى 3 نقاط

