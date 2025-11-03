ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة العاشرة
ترتيب الدوري الإيطالي، تختتم اليوم الإثنين مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بمواجهتي ساسولو ضد جنوي، ولاتسيو ضد كالياري.
ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة العاشرة
1- نابولي 22 نقطة
2- إنتر 21 نقطة
3- ميلان 21 نقطة
4- روما 21 نقطة
5- بولونيا 18 نقطة
6- يوفنتوس 18 نقطة
7- كومو 17 نقطة
8- أودينيزي 15 نقطة
9- كريمونيزي 14 نقطة
10- ساسولو 13 نقطة
11- أتالانتا 13 نقطة
12- تورينو 13 نقطة
13- لاتسيو 12 نقطة
14- كالياري 9 نقاط
15- ليتشي 9 نقاط
16- بارما 7 نقاط
17- بيزا 6 نقاط
18- فيرونا 5 نقاط
19- فيورنتينا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإيطالي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا