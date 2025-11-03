الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإيطالي، تختتم اليوم الإثنين مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي بمواجهتي ساسولو ضد جنوي، ولاتسيو ضد كالياري.

1- نابولي 22 نقطة 
2- إنتر 21 نقطة
3- ميلان 21 نقطة
4- روما 21 نقطة
5- بولونيا 18 نقطة
6- يوفنتوس 18 نقطة
7- كومو 17 نقطة
8- أودينيزي 15 نقطة
9- كريمونيزي 14 نقطة
10- ساسولو 13 نقطة
11- أتالانتا 13 نقطة
12- تورينو 13 نقطة
13- لاتسيو 12 نقطة
14- كالياري 9 نقاط
15- ليتشي 9 نقاط 
16- بارما 7 نقاط
17- بيزا 6 نقاط 
18- فيرونا 5 نقاط
19- فيورنتينا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط

الجريدة الرسمية