الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار الرعدية غدًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بينما كانت أكثر غزارة في مناطق من الوادي الجديد وشمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تكوّن للسحب المنخفضة والمتوسطة.

استمرار فرص سقوط الأمطار حتى الغد

أوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن فرص سقوط الأمطار ستستمر حتى غدٍ الأحد، وتكون متوسطة إلى رعدية على مناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

استقرار نسبي في درجات الحرارة

وأضافت أن حالة عدم الاستقرار الحالية لن يصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية اليوم، وتنخفض غدًا إلى نحو 27 درجة، مع استمرار الشعور بالبرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

موسم خريفي بطابع شتوي مبكر

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة الجوية تأتي ضمن موسم الأمطار الخريفية، الذي قد يشهد في بعض فتراته وصول الأمطار إلى حد السيول في المحافظات الجبلية أو الساحلية، مؤكدة أن النصف الثاني من فصل الخريف يحمل سمات أقرب إلى الشتاء من حيث كثافة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

تقلبات جوية متوقعة الأسبوع المقبل

واختتمت “غانم” تصريحاتها بالتأكيد على أن الأسبوع المقبل سيشهد مزيدًا من التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتنقل في أوقات سقوط الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.