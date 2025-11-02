الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار الرعدية غدًا

الأمطار الرعدية،
الأمطار الرعدية، فيتو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بينما كانت أكثر غزارة في مناطق من الوادي الجديد وشمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تكوّن للسحب المنخفضة والمتوسطة.

استمرار فرص سقوط الأمطار حتى الغد

أوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن فرص سقوط الأمطار ستستمر حتى غدٍ الأحد، وتكون متوسطة إلى رعدية على مناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

استقرار نسبي في درجات الحرارة

وأضافت أن حالة عدم الاستقرار الحالية لن يصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية اليوم، وتنخفض غدًا إلى نحو 27 درجة، مع استمرار الشعور بالبرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

موسم خريفي بطابع شتوي مبكر

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة الجوية تأتي ضمن موسم الأمطار الخريفية، الذي قد يشهد في بعض فتراته وصول الأمطار إلى حد السيول في المحافظات الجبلية أو الساحلية، مؤكدة أن النصف الثاني من فصل الخريف يحمل سمات أقرب إلى الشتاء من حيث كثافة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

تقلبات جوية متوقعة الأسبوع المقبل

واختتمت “غانم” تصريحاتها بالتأكيد على أن الأسبوع المقبل سيشهد مزيدًا من التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتنقل في أوقات سقوط الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الامطار الرعدية مناطق سقوط الأمطار شمال الصعيد الوادى الجديد السواحل الشمالية درجات الحرارة القاهرة الكبري السيول سقوط الأمطار

مواد متعلقة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس اليوم الأحد

بدأت وتوغلت في سماء المحافظات، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية