صيانة السيارات، خطوات صيانة البطاريات في الشتاء

صيانة بطارية في الشتاء، اقترب فصل الشتاء مع استمرار تراجع درجات الحرارة، الذي يؤثر في بطاريات السيارات، بسبب ظاهرة شائعة تحكمها قوانين الفيزياء والكيمياء، وتتطلب منا فهم الأسباب لاتخاذ التدابير الوقائية الصحيحة.



ويؤثر الطقس البارد في البطاريات السيارات في مواجهة تحديات ثلاثية الأبعاد تُضعف أدائها تدريجيًا، بدءًا من زيادة الجهد المطلوب، مرورًا بتباطؤ الكيمياء الداخلية، وصولًا إلى استنزاف الطاقة المتزايد، ويتسبب زيادة اللزوجة الطقس البارد يُكثّف زيت المحرك (يجعله كالدبس)، مما يُصعّب دورانه ويفرض على المحرك طلب طاقة إضافية هائلة للبدء.



يزيد عمرها على ثلاث سنوات، تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا الدعم الإضافي، ما يستنزف طاقتها بسرعة كبيرة.

تباطؤ التفاعلات

تعمل البطاريات الرصاصية الحمضية عبر تفاعل كيميائي، وكما تسرّع الحرارة التفاعلات، تُبطئها درجات الحرارة المنخفضة.



خسارة الطاقة

نتيجة لهذا التباطؤ، قد تفقد بطاريتك ما يصل إلى 60% من قوتها في درجات الحرارة المتجمدة، ما يجعلها عاجزة عن تشغيل المحرك.



تحدي الإحماء

البطاريات الباردة تحتاج إلى جهد إضافي لإنتاج الطاقة (لتسخين نفسها) وهذا الجهد يُسرّع استنزاف الشحن، خاصةً مع الرحلات القصيرة التي لا تسمح بإعادة الشحن الكامل.



يزيد الطقس البارد من اعتمادنا على ميزات داخلية تستهلك الكثير من الطاقة، مما يضع البطارية تحت ضغط مضاعف.



الميزات الشتوية

التدفئة، مزيل الصقيع، وتدفئة المقاعد، هي أدوات ضرورية ولكنها تتطلب طاقة كبيرة تضاف إلى حمل البطاريات الضعيفة أصلًا بالبرد.



الأجهزة المساعدة

شواحن الهواتف وأنظمة تحديد المواقع (GPS) تُستنزف عمر البطاريات بشكل إضافي، خاصةً عند تشغيلها مع الميزات الشتوية.



ويمكن اختيار البطاريات الاصلية والحفاظ عليها لإطالة عمرها من خلال اتباع الشروط التالية:



1-اختر البطارية المناسبة (CCA): تأكد من أن بطاريتك تحمل رقم أمبير بدء التشغيل البارد (CCA) المناسب لمناخك. كلما كان الرقم أعلى، كانت قدرتها على التحمل في البرد أفضل.

2-الركن الذكي: ركن السيارة في مرآب داخلي أو تحت مظلة يرفع درجة حرارة بطاريتها ويحميها من التجمد.

3-ترشيد الاستهلاك: أطفئ الراديو، المدفأة، ومزيل الصقيع قبل تشغيل المحرك. افصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.

4-استثمر في الدفء: إذا كنت تعيش في مناطق شديدة البرودة، فكر في استخدام بطانية خاصة بتدفئة البطاريات وتحافظ على درجة حرارتها المثلى.

5- القيادة الاستباقية: قم برحلات أطول بانتظام؛ فالرحلات القصيرة لا تمنح المولد وقتًا كافيًا لإعادة الشحن بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.