الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين شرق الإسكندرية يضبط طن دقيق بلدي بمخبز سياحي

تموين شرق الإسكندرية
تموين شرق الإسكندرية يضبط طن دقيق بلدي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بالمنصورة

مدبولي يغادر إلى قطر للمشاركة في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية"

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر، والأستاذ محمود رضوان مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات فى نطاق الإدارة 

والتي أسفرت عن ضبط أحد المخابز الحرة السياحية، لقيامه بتجميع عدد ٢٨ جوال دقيق وزن الجوال ٥٠ كجم باجمالي وزن ١ طن و٢٠٠ كجم والخاص بالمخابز البلدية، ومعاد تدويرها داخل شكائر بيضاء اللون بغرض التربح بطريقة غير مشروعة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

