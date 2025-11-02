إصابة عامل وحداد في مشاجرة بالدقهلية

نشبت مشاجرة بين عامل وحداد في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية على إثر إلقاء العامل للفنانة أمام ورشة الحداد، فيما أصيب طفل بنزيف في مشاجرة على كوبري جديلة بالمنصورة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول " محمد ر أ م" 40 سنة حداد، ومقيم بندر بلقاس مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح قطعى بفروة الرأس ادعاء تعدي).

تفاصيل المشاجرة بين عامل وحداد

علي الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص وسؤاله.. اتهم "ياسر م ف ب" 40 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بالضرب بعضی خشبية " شومة " بحوزته وإحداث إصابته على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة - لقيام المتهم بإلقاء القمامة أمام ورشة المصاب ورفضه ذلك

تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب - وتخلصه من الأداة المستخدمة. د الارتجاج. تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٦٩٦ / ۲۰۲٥ جنح مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة طفل في مشاجرة علي كوبري جديلة بالمنصورة

كما أصيب طفل في منتصف العقد الثاني من عمره بجرح نافذ بالبطن، واشتباه نزيف في المخ على إثر مشاجرة، وادعاء ضرب من آخرين في المنصورة أمام كوبري جديلة.



انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة “محمد ا ع ش” 15 سنة جديلة وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

