مواعيد تقديم الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

حدد حزب الوفد يومي السبت والأحد 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، فى انتخابات رئاسة الحزب على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا، بعد الانتهاء من نظر جميع الطعون والتظلمات.



ودعا رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الحزب في ٣٠ يناير المقبل وتشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ويبدأ الحزب في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.



ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

