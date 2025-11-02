الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مواعيد تقديم الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

حدد حزب الوفد يومي السبت والأحد 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، فى انتخابات رئاسة الحزب على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا، بعد الانتهاء من نظر جميع الطعون والتظلمات.


ودعا رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الحزب في ٣٠ يناير المقبل وتشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

 

ويبدأ الحزب في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.


ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

الجريدة الرسمية