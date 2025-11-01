تمويل دولي لتحويل المتحف الكبير إلى أول أيقونة بيئية في إفريقيا والشرق الأوسط

تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الجايكا اليابانية (JICA)، تمويلا لتنفيذ محطة الخلايا الشمسية للمتحف بإشراف وإدارة من مركز تحديث الصناعة، وذلك ليكون أول متحف أخضر في قارة إفريقيا والشرق الأوسط لاعتماده على الطاقة الشمسية، والتي شملت:

محطة سور المتحف بقدرة 206 ك.وات،

محطة إيجوس بقدرة 277 ك.وات،

محطتي الجراج رقم 8 بقدرتين 301 ك.وات و531 ك.وات،

ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 1,315 ك.وات.

وتُسهم هذه المحطات في توليد نحو 2.24 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، بما يُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 100.6 ألف طن سنويًا، مما يعزز جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويؤكد مركز تحديث الصناعة أن مشاركته في تنفيذ هذه المحطات داخل المتحف المصري الكبير تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مشروعات التحول الأخضر، وترسيخًا لدور المركز في دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من خلال قصص نجاح وطنية ملموسة، تمثل حجر الأساس نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر

يأتي ذلك ضمن جهود مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في تعزيز البيئة المستدامة ضمن استراتيجية مصر 2030.

