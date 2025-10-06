رئيس الجامعة الألمانية: 60% من الشهادات الألمانية العابرة للحدود موجودة في مصر

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لـ الجامعة الالمانية الدولية، إن التعاون بين مصر وألمانيا قديم ويمتد لعشرات السنين.

وأضاف على هامش احتفال الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بتخريج دفعة 2025، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الألماني بالقاهرة، وعدد من الشخصيات الألمانية، أن التعاون الكبير تعاون بين مصر وألمانيا هو من اوصلنا لهذا اليوم، لافتا إلى أن هيئة العاصمة الإدارية شريك اساسي في ذلك.

وأشار منصور إلى أن هذه المناسبة تمثل علاقات دول، وأهمية كبرى للحوار بين مصر وألمانيا من خلال التعليم الألماني العابر للحدود.

وأوضح ان مصطلح الجامعات الألمانية العابرة للحدود هو مصطلح جديد، حيث انه منذ 30 عاما لم يكن موجود، وهي منظومة ناجحة حيث يمثل التعليم الألماني العابر للحدود أكبر نسبة تعليم عابر للحدود في العالم.

ونوه منصور إلى أنه عندما تؤسس دولة ألمانيا جامعة في مصر فهي تقدم رسالة حب واحترام لمصر، لافتا إلى أنه منذ 21 سنة افتتح المستشار الألماني شرودر مع الرئيس مبارك الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومؤخرا بعد افتتاح الجامعة الألمانية الدولية زارها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير.

وأكد منصور أن الجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية تمثلان 60% من الشهادات الممنوحة خارج ألمانيا، مشيرا إلى أن مصر مركز صقل بالنسبة لألمانيا منذ عشرات السنين.

وقال إن الجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية يمدون العالم بالقوى البشرية المؤهلة على أعلى مستوى علمي وثقافي ومرحب بهم في سوق العمل المحلي والدولي.

ووجه منصور نصائح للخريجين قائلا: "يجب أن تعلموا أنكم سفراء لمصر، ابقوا دائما مرفوعي الرأس وثقوا فيما تعلتموه هنا وثقوا بالله واعلموا ان علاقتنا بكم لن تنتهي اليوم".

