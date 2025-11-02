الأحد 02 نوفمبر 2025
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية العمل النوعي للإخوان في أكتوبر لـ 24 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر،  تأجيل محاكمة 21 متهما، في القضية رقم 8666 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بخلية العمل النوعي للإخوان، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهمين خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وانضم باقي المتهمين إلى جماعة إرهابية مع علمهم بذلك، كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية. 

الجريدة الرسمية