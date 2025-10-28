أشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه، بيان عاجل لـ فتح بعد اغتيال 3 شبان غرب جنين

أكدت حركة فتح أن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم باغتياله 3 شبان من أبطال فلسطين في قرية كفر قود غرب جنين تعكس صورة إرهاب هذا العدو الصهيوني ووحشيته.

الحرب العدوانية الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني

وقالت فتح في بيان لها: إن هذه الجريمة والجرائم البشعة ضد شعبنا الصامد في الضفة تأتي في إطار الحرب العدوانية الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني الفاشي.

وأضافت: نؤكد أن إقدام الاحتلال على سياسة الاغتيالات دليل فشله في إطفاء شعلة المقاومة وأنه لن يستطيع بهذه السياسة الوحشية أن يفت في عضدها أو يكسر إرادة شعبنا أو يثنيهم عن طريق المقاومة والتحرير.

العدوان يستهدف فلسطين برمتها قضية وشعبًا

وختمت: ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين في كل مكان، فالعدوان يستهدف فلسطين برمتها قضية وشعبًا.

