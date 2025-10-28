الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه، بيان عاجل لـ فتح بعد اغتيال 3 شبان غرب جنين

موقع اغتيال 3 شبان
موقع اغتيال 3 شبان غرب جنين، فيتو

أكدت حركة فتح أن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم باغتياله 3 شبان من أبطال فلسطين في قرية كفر قود غرب جنين تعكس صورة إرهاب هذا العدو الصهيوني ووحشيته.

الحرب العدوانية الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني

وقالت فتح في بيان لها: إن هذه الجريمة والجرائم البشعة ضد شعبنا الصامد في الضفة تأتي في إطار الحرب العدوانية الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني الفاشي.

وأضافت: نؤكد أن إقدام الاحتلال على سياسة الاغتيالات دليل فشله في إطفاء شعلة المقاومة وأنه لن يستطيع بهذه السياسة الوحشية أن يفت في عضدها أو يكسر إرادة شعبنا أو يثنيهم عن طريق المقاومة والتحرير.

العدوان يستهدف فلسطين برمتها قضية وشعبًا

وختمت: ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين في كل مكان، فالعدوان يستهدف فلسطين برمتها قضية وشعبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلسطين الكيان الصهيونى الضفة لعدوان يستهدف فلسطين المقاومة

مواد متعلقة

حماس: اغتيال الاحتلال لـ3 شبان حرب جديدة تضاف لسجل جرائمه في الضفة المحتلة

شرطة الاحتلال تغتال 3 شبان في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ويقطعون أشجار الزيتون في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

150 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads