السجن 25 عامًا لمخططي اغتيال ناشطة إيرانية في نيويورك

الصحفية الإيرانية
الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد، فيتو

أصدر قاض أمريكي، الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بحق رجلين أُدينا بالضلوع في مخطط يشتبه بأن طهران دبّرته، لقتل الصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علي نجاد، بحسب ما أفاد فريقها.

ويتهم كل من رفعت أميروف وبولاد عمروف، وهما منتميان إلى عصابة إجرامية من أوروبا الشرقية، بتدبير المحاولة وتنفيذها بتكليف من جهات مرتبطة بإيران.
 

وقالت الناشطة المعارضة نجاد، خارج قاعة المحكمة في مانهاتن، إن المسؤولين الإيرانيين "أرادوا رؤيتي ميتة على شرفة منزلي في بروكلين، وبفضل وكالات إنفاذ القانون، أنا على قيد الحياة، والمرشد الأعلى علي خامنئي، مهان".

وحكم على كل من الموقوفَين بالسجن 25 عاما، وفق ما قاله متحدث باسم علي نجاد بعد الجلسة، بعدما طلب الادعاء سجنهما 55 عاما، بحسب وثائق المحكمة.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، تم "التعاقد" مع الموقوفَين من قبل روح الله بازغندي، الذي تمّ التعريف عنه بأنه عميد في الحرس الثوري الإيراني.
 

وقبضت السلطات الأمريكية في يوليو 2022، على رجل تمّ التعاقد معه لتنفيذ عملية الاغتيال، قرب منزل علي نجاد (49 عاما) في نيويورك وبحوزته بندقية هجومية.

وتعدّ علي نجاد من أبرز المعارضين للسلطات في طهران، وهي نشطت على مدى أعوام ضد إلزامية الحجاب في إيران التي غادرتها منذ العام 2009، بحسب "فرانس برس".
 

وإضافة إلى بازغندي، وهو ضابط استخبارات سابق، تم توجيه الاتهام في القضية إلى 3 إيرانيين لديهم "صلات بالحكومة الإيرانية" هم حاج طاهر وحسين صديقي وسيد محمد فروزان.

ويعتقد أن الثلاثة في، وهو يواجهون تهم التآمر لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر وغسل الأموال.

ورفضت طهران بشكل دوري اتهامات مماثلة من واشنطن بشأن التخطيط لقتل مسؤولين أو سياسيين أمريكيين.

كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالسعي لاغتيال مسؤولين ثأرا لاغتيال واشنطن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، مطلع 2020.

