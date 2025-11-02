الأحد 02 نوفمبر 2025
حنفي جبالي يستقبل رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان

استقبال رئيس برلمان
استقبال رئيس برلمان أوزباكستان في مجلس النواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، نور الدين إسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان.

استقبال رئيس المجلس التشريعي لبرلمان أوزبكستان

في مُستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس المجلس التشريعي الأوزبكي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تُعد أبرز المُنجزات المصرية في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مُشيرًا إلى التاريخ البرلماني العريق لمصر والذي يزيد عن 150 عامًا.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوزبكستان، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات.

العلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية

كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية، مُشيدًا بالتنسيق المُشترك بين البرلمانين المصري والأوزبكي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

دور المؤسسات الدينية في مكافحة الفكر المتطرف 

وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامي.

من جانبه، عبر رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي عن بالغ اعتزازه بحضوره حفل افتتاح المُتحف المصري الكبير والذي كان عنوانًا للإنسانية، حيث قدم التهنئة للشعب المصري على هذا الإنجاز العظيم، واصفًا مصر بأنها مهد الحضارات وتطور البشرية.

 

وأبدى رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي رغبة برلمان أوزبكستان في تعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان المصري في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية العريقة.

كما أشاد بالسياسة المصرية والدور المصري الصانع دومًا للسلام وسط محيط مليء بالأزمات والصراعات.

