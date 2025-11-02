الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49%  عند مستوى 38081 نقطة،  وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 47336 نقاط، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 17229 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62%  عند مستوى 4308 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62%  عند مستوى 12158 نقطة، وتراجع    مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67%  عند مستوى 15801 نقاط، وانخفض   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33%  عند مستوى 3912 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

الجريدة الرسمية