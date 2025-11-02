نفذوا 17 عملية، ضبط 3 أشخاص بسرقة مواتير المياه في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة مواتير المياه من العقارات المساكن بأسلوب "الفك"، ونفذوا 17 عملية بمنطقة البساتين.

سرقة مواتير المياه بالبساتين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة القسم، لممارستهم نشاطًا إجراميًا في سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم دراجة نارية وأدوات السرقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 17 واقعة، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.