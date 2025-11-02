الأحد 02 نوفمبر 2025
نفذوا 17 عملية، ضبط 3 أشخاص بسرقة مواتير المياه في البساتين

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة مواتير المياه من العقارات المساكن بأسلوب "الفك"، ونفذوا 17 عملية بمنطقة البساتين.

سرقة مواتير المياه بالبساتين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة القسم، لممارستهم نشاطًا إجراميًا في سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم دراجة نارية وأدوات السرقة.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 17 واقعة، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

