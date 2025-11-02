الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس اليد: تأثرنا بدنيا أمام ألمانيا ونمتلك جيلا قويا واجبنا الحفاظ عليه

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

أكد خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن ما حققه المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس العالم بالمغرب، كان إنجازا غير مسبوق، وأن الهدف كان الحصول على المركز الأول، في ظل مشاركة منتخبات قوية مثل ألمانيا وإسبانيا.

وأوضح "فتحي"، أن المنتخب الوطني ظهر عليه التأثر البدني في نهائي المونديال أمام ألمانيا، وأن اللاعبين قدموا مباراة قوية جدا أمام منتخب إسبانيا في الدور قبل النهائي، في حين خاض منتخب الماكينات مواجهة أقل أمام منتخب قطر.

وقال "فتحي": "البطولة انتهت وأغلقنا صفحتها، ومهمتنا حاليا هي مواصلة المشوار مع جيل قوي وواعد سيكون على موعد مع تحقيق الإنجازات الكبرى خلال السنوات المقبلة".

وأضاف خالد فتحي، أن منتخب الناشئين يستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية العام المقبل، ثم كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما في 2027، والهدف هو الحصول على اللقب والميدالية الذهبية مهما بلغت قوة المنافسة.

وأكمل "فتحي": "منتخب الناشئين يضم العديد من العناصر المميزة، ويتوقع لهم خوض تجارب احترافية في أقوى الأندية الأوروبية، ونعمل على زيادة أعداد اللاعبين المحترفين، لما يخدم مصلحة كرة اليد المصرية والمنتخب الأول".

الجريدة الرسمية