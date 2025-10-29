المشدد 5 سنوات لسائقين في إصابة صديقهم بعاهة مستديمة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إصابة آخر بعاهه مستديمة لخلافات بينهم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضربوا المجني عليه وبيتوا النية وعقد العزم على ذلك، ثم توجهوا صوب مسكنه حيث أيقنوا تواجده وباغتوه بضربة استقرت بيده اليمني مستخدمين سلاحا عبارة عن سنجة وشومة محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إصابة قطعية جراء المصادمة من جسم صلب حاد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد وصول مصاب لاحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض المتهمين وتبين أنهما سائقين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

