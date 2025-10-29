الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لسائقين في إصابة صديقهم بعاهة مستديمة بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إصابة آخر بعاهه مستديمة لخلافات بينهم بدائرة قسم شرطة المطرية.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضربوا المجني عليه وبيتوا النية وعقد العزم على ذلك، ثم توجهوا صوب مسكنه حيث أيقنوا تواجده وباغتوه بضربة استقرت بيده اليمني مستخدمين سلاحا عبارة عن سنجة وشومة محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إصابة قطعية جراء المصادمة من جسم صلب حاد.  

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد وصول مصاب لاحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض المتهمين وتبين أنهما سائقين. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالقليوبية

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في السيدة زينب

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية