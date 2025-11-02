جامعة العريش تصدر قرارا بترقية 214 موظفا

أصدرَت جامعة العريش قرارًا بترقية عدد (214) موظفًا من العاملين بالجامعة إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبعد استيفاء الموظفين الشروط والضوابط اللازمة للترقية.

جامعة العريش تُصدر قرارًا بترقية 214 موظفًا بالمستويات الوظيفية المختلفة

وأوضح صبري عطية أمين عام جامعة العريش، أن هذه الترقيات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز الكفاءات البشرية، وتقدير جهود العاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من العطاء لخدمة منظومة العمل الجامعي.

من جانبه، أكد محمد عزت مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الإدارة حرصت على تطبيق معايير العدالة والشفافية في مراجعة ملفات المستحقين للترقية بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتطوير الأداء الإداري وتحسين بيئة العمل.

