حبس عاطل متهم بالشروع في قتل عامل بالنزهة

النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بحبس عاطل متهم بالشروع في قتل عامل وطعنه بسلاح أبيض طعنات متفرقة بالجسد، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب به إصابات وجروح قطعية وإصابات طعنية بأنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وبين آخر الذي استعان بصديقين له، تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجروح وطعنات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

