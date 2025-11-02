الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

شقيقان أمام محكمة الجيزة بعد قليل بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته

تستكمل محكمة جنايات الجيزة بعد قليل، جلسات محاكمة شقيقين، بتهمة قتل سائق “توك توك” بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، بغرض السرقة، وأطلقا النار على رأسه بإمبابة.

وقررت النيابة العامة في الجيزة، فى وقت سابق، إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بقتل سائق “توك توك” بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته، وأطلقا الرصاص على رأسه فى منطقة إمبابة.


واتهمت النيابة العامة كلا من: "محسن م."، و"حسام م." بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة، قتلا المجني عليه عمرو ع.، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية “توك توك” محل الواقعة، طالبين منه توصيلهما لأحد الأماكن فاستجاب لهما، واستدرجاه لمكان بعيد عن أعين المارة وأطلقا النار على رأسه.

