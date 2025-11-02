الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة ضد إلتشي، يستقبل برشلونة نظيره إلتشي، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "مونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

تنطلق مباراة برشلونة أمام إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي

تذاع مباراة برشلونة أمام إلتشي عبر قناة beIN sports HD 2.

 

موقف برشلونة وإلتشي في الليجا

ويملك برشلونة 22 نقطة في رصيده بجدول الترتيب، خلف فياريال بفارق نقطة واحدة، ويتصدر ريال مدريد الترتيب ويملك 30 نقطة بعد الفوز أمام فالنسيا برباعية نظيفة.

 

ويتواجد فريق إلتشي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه في رصيده 14 نقطة.

وكان برشلونة تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوز فياريال مساء السبت برباعية نظيفة أمام رايو فاليكانو.

