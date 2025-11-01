شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

قدمت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، مساء اليوم، عرضًا أوبراليًا مهيبًا بلحن السلام، ضمن فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة فرق عزف عالمية من مصر وفرنسا واليابان والبرازيل، تحت قيادة الموسيقار ناير ناجي.

وجاء العرض الموسيقي كجزء من الفقرات الفنية الاحتفالية التي تهدف إلى إبراز التراث الحضاري المصري وربطه بالفنون العالمية، حيث تداخلت الموسيقى الأوبرالية مع الأنغام الكلاسيكية والمعاصرة لتخلق تجربة سمعية وبصرية استثنائية أمام الحضور.

وأكد المنظمون أن مشاركة فرق موسيقية من مختلف أنحاء العالم تعكس روح الانفتاح والتعاون الثقافي بين مصر وبقية الدول، بينما أضفت مشاركة الفنانة شيرين أحمد طارق لمسة مصرية أصيلة تمزج بين الأصالة والحداثة في هذا الحدث التاريخي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

