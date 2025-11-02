سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض معظم الأصناف الرئيسية.

سعر الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة بالمحافظات

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ وهي كالآتي:

سعر الفاكهة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الموز بلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي في أسواق المحافظات نحو 37 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو موز بلدي في الأسواق نحو 35 جنيها، وسجل الموز البلدي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 40 جنيهًا.

انخفاض أسعار الموز مستورد اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الموز مستورد في أسواق المحافظات نحو 41 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو موز مستورد في الأسواق نحو 30 جنيها، وسجل الموز المستورد أعلى سعر له في الأسواق، نحو 60 جنيهًا.

انخفاض أسعار التفاح اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح بلدي في أسواق المحافظات نحو 63 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو تفاح بلدي في الأسواق نحو 60 جنيها، وسجل التفاح البلدي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 70 جنيهًا.

ارتفاع أسعار المانجو السكري بلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو سكري بلدي في أسواق المحافظات نحو 45 جنيها، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو مانجو سكري بلدي في الأسواق نحو 35 جنيها، وسجل المانجو السكري البلدي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 50 جنيهًا.

انخفاض أسعار الكانتلوب اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الكانتلوب في أسواق المحافظات نحو 26 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو كانتلوب في الأسواق نحو 20 جنيها، وسجل الكانتلوب أعلى سعر له في الأسواق، نحو 35 جنيهًا.

انخفاض أسعار العنب المستورد اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو العنب مستورد في أسواق المحافظات نحو 51 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو عنب أسود مستورد في الأسواق نحو 40 جنيها، وسجل العنب الأسود مستورد أعلى سعر له في الأسواق، نحو 55 جنيها.

انخفاض أسعار البلح أحمر اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البلح الأحمر في أسواق المحافظات نحو 29 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بلح أحمر في الأسواق نحو 25 جنيها، وسجل البلح أحمر أعلى سعر له في الأسواق، نحو 35 جنيها.

