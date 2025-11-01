عمر كمال يكشف موعد طرح أول 4 أغنيات من ألبومه الجديد

قال الفنان عمر كمال،: إنه يستعد لطرح أول أربع أغنيات من ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيله منذ أيام قليلة.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه كان من المفترض أن يتم طرح الألبوم كاملًا يوم الخامس من شهر نوفمبر الجاري، لكن تم التراجع عن ذلك القرار، على أن تطرح أربع أغنيات فقط، في اليوم نفسه، ويطرح بعدها بأيام قليلة باقي أغنيات الألبوم.

اللي مالوش قلب مالوش رزق

من جانب آخر رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي واجهها مؤخرًا بسبب ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الألبوم كان مخصصًا في البداية للفنان محمد فؤاد، لكنه قرر استكماله وطرحه بنفسه.



وقال عمر كمال في تصريحات لبرنامج Et بالعربي: لازم أجرب اللي مالوش قلب مالوش رزق وهثبتلهم إنهم غلط أنا عايز الناس تشوفني بالشكل الجديد، وكنت محظوظ إني اتعاملت مع ناس كبيرة ليها نجاحات زي تامر حسين وعزيز الشافعي ومدين وملاك عادل وتوما ورامي جمال وجمال الخولي ناس كتير جدا.

